Experte aus Kaarst klärt auf : Das ist der Unterschied zwischen Psychiatern und Psychologen

Kaarst Die Begriffe Psychiater und Psychologe hören sich recht ähnlich an – die Bedeutung ist jedoch unterschiedlich. Der Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik in Kaarst erklärt die Unterschiede.

Die Begriffe Psychiater und Psychologe hören sich recht ähnlich an – die Bedeutung ist jedoch unterschiedlich. Christian Lange-Asschenfeldt, Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik in Kaarst, ist aufgefallen, dass die beiden Begriffe oftmals verwechselt oder falsch angewendet werden. Deshalb erklärt der Experte den Unterschied zwischen den beiden Berufen. Der erste Unterschied liegt in der Ausbildung: „Ein Psychiater ist ein Arzt und hat Medizin studiert, ein Psychologe hat Psychologie studiert, also einen ganz anderen Studiengang", so Lange-Asschenfeldt. Während bei der Arbeit des Psychiaters das körperliche Leiden im Vordergrund steht, dreht sich die Arbeit eines Psychologen um das psychische Leid der Patienten. „Psychologen beschäftigen sich mit dem Verhalten, Empfinden und den Gedanken der Menschen", erklärt Lange-Asschenfeldt, selbst Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie und Neurologie. Aber: Wer Psychologie studiert hat, ist noch lange kein Psychotherapeut. „Man kann in die Werbung gehen, viele Personalreferenten sind Psychologen", sagt er. Wer Menschen behandeln will, muss eine zusätzliche, drei- bis fünfjährige Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Ein Psychiater ist jemand, der nach seinem Medizin-Studium eine Facharzt-Weiterbildung in den Bereichen Psychiatrie und Psychotherapie macht. Diese dauert fünf Jahre. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Berufsgruppen: Die Psychiater dürfen Medikamente unterschreiben und Patienten in Kliniken einweisen. „Der Psychiater ist derjenige, der umfassender arbeiten darf, weil er Arzt ist. In der Regel hat er auch mit schwereren Fällen zu tun als der Psychologe", so Lange-Asschenfeldt. Psychiater behandeln unter anderem schwere Depressionen, Psychosen oder eine Demenz-Erkrankung. Es gibt laut Lange-Asschenfeldt aber auch eine Gemeinsamkeit: „Beide sind Experten für seelische Gesundheit." In der Oberberg-Klinik sind derweil beide Berufsgruppen angestellt.