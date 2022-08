Premiere in Holzbüttgen : Experiment Kinderschützenfest geglückt

Premiere in Holzbüttgen

Holzbüttgen Es war eine Premiere und es war ein Experiment: Die Holzbüttger Bruderschaft veranstaltete am Freitag ihr erstes Kinderschützenfest. Mit Erfolg.

Obwohl zunächst das Wetter die Regie führte – es fing an zu regnen, die Kinder samt Begleitung kamen für kurze Zeit in der Kirche unter – sollte es ein gelungener Nachmittag werden. Insgesamt nahmen gut 300 Personen an der Aktion teil, die keine Eintagsfliege gewesen sein soll.