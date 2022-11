Exibitionismus in Kaarst : Unbekannter entblößt und befriedigt sich vor Frau

Die Frau hielt einen Streifenwagen an und berichtete den Polizisten von der Tat. (Symbolbild) Foto: Norbert Prümen (nop)

Kaarst Die Polizei erfuhr am Montag, 7. November, von einer exhibitionistischen Handlung auf der Heinrich-Hertz-Straße in Kaarst. Was der Zeugin widerfuhr - die Details.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 23.10 Uhr erhielt die Polizei in Kaarst den Hinweis. Eine Zeugin hatte einen Streifenwagen an der Maubisstraße angehalten, teilt die Polizei mit. Sie berichtete den Beamten davon, dass eine männliche Person sich ihr gegenüber auf der Heinrich-Hertz-Straße entblößt hat und an seinem Genital spielte. Die Personenbeschreibung: circa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Hose, Kappe und Kapuze sowie einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht.

Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben und Hinweise zum Unbekannten oder Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

(NGZ)