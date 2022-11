Fackelausstellung in Holzbüttgen : Ex-König spendet an Martinsverein

Holzbüttgen Stephan Hedwig sammelte 2100 Euro für den Martinsverein Holzbüttgen. Den entsprechenden Scheck überreichte er bei der Fackelausstellung an Allerheiligen.

In Holzbüttgen ist das Martinsfest für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. 28 Sammler haben es zum weitaus überwiegenden Teil mit Menschen zu tun gehabt, die gerne etwas gegeben haben. Es gab aber auch die eine oder andere schroffe Abweisung. „Die Bereitschaft zu geben, war immens“, erklärte Manuela Schmitz. Noch bevor die Fackelausstellung am Dienstagnachmittag eröffnet wurde, brachten Frauen spontane Kuchenspenden.

Jutta Wende saß im Eingangsbereich des Pfarrzentrums und freute sich über Spender, die dreimal nicht zu Hause hatten angetroffen werden konnten und die jetzt ihre Geldspende im Pfarrzentrum abgaben. Vieles ist so wie seit vielen Jahren am 10. November, wenn der Martinszug durch Holzbüttgen gestartet wird. Uwe Kirschbaum wird in die Rolle des St. Martin schlüpfen. Thomas Puppe backt seit einer gefühlten Ewigkeit die Weckmänner. Für die Fackelausstellung hatte er einen Weckmann in XXXL gespendet. Nur bei der Musik hakt es noch ein bisschen. „Ich hätte gerne fünf Musikgruppen, zurzeit habe ich erst vier“, sagte Heinz-Günther Schmitz zur musikalischen Begleitung beim Umzug auf der Straße. Übrigens: 30 Martinstüten gehen an das Sozialamt. Dort werden sie an 30 Kinder aus der Ukraine verschenkt.