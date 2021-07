Neue Aktion in Kaarst : Evangelische Kirchengemeinde startet Sommerkirche

Kaarst Die Evangelische Kirchengemeinde bietet die Aktion erstmalig in Kaarst an. Nach den Sommerferien wollen die Verantwortlichen sie auswerten – Inspiration gab es aus Neuss.

Aber Begemanns Kollege, Pfarrer Ralf Düchting, erlebte die Aktion Sommerkirche in seinem früheren Wirkungskreis Norf-Nievenheim und machte dabei nach eigenen Angaben sehr gute Erfahrungen mit „echten Begegnungen trotz vieler Bezirke“. Das soll nun auch in der Stadt Kaarst geschehen: Während der Sommerferien gibt es für alle Ortsteile sonntags einen Gottesdienst, der durch die Gemeinde wandert: jeweils zwei in der Auferstehungskirche Kaarst, in der Lukaskirche Holzbüttgen und in der Büttgener Johanneskirche.