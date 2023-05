3000 Euro für Kaarster Tafel Evangelische Kirche spendet Teil der Energiezuschüsse

Die Arbeit der Kaarster Tafel ist von der evangelischen Kirchengemeinde mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro gewürdigt worden. Christian Horn, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Kaarst, übergab die Spende an den Verein. Diakoniekirchmeisterin Gabriele Stiehl freute sich mit dem Leitungsteam der Tafel über die Finanzspritze. Leo Erdtmann, Geschäftsführer des Trägervereins, dankte dem Diakonie-Ausschussvorsitzenden Horn für diese großzügige Fördersumme. Die evangelische Kirchengemeinde hat durch das Energiezuschussgesetz, durch das jeder Bürger eine Sonderumlage von 300 Euro erhielt, im Hinblick auf die Kirchensteuer rund 17.000 Euro mehr eingenommen als geplant. „Dieses Geld wollen wir nun eins zu eins an carivative Zwecke zurückgeben“, erklärt Horn gegenüber unserer Redaktion. Die Spende für die Tafel war nun die erste Aktion, weitere sollen bald folgen. So will die evangelische Kirchengemeinde einen Mittagstisch für Bedürftige finanzieren oder energetische Maßnahmen von Gemeindemitgliedern unterstützen, welche die anfallenden Kosten nicht zahlen können.