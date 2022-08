Gemeindefest an der Auferstehungskirche : Evangelische Kirchengemeinde feiert wieder

Pfarrerin Annette Begemann, Christian Horn, Vorsitzender des Presbyteriums und Pfarrer Martin Pilz (v.l.) feiern am Sonntag das Gemeindefest (Archivfoto). Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Kaarst Nach drei Jahren Zwangspause feiert die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Sonntag (21. August) endlich wieder ihr großes Gemeindefest. Rund um den Kirchturm an der Auferstehungskirche an der Grünstraße wird es bunt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Aufruf „Zusammenkommen – come together“ wird nach Angaben von Pfarrerin Annette Begemann mit Leben gefüllt. Den Auftakt bildet ein generationenverbindender Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend geht es mit einem Programm für die Jüngsten weiter, unter anderem mit einer Spiel- und Bewegungsmeile: Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken und Basteln mit Naturmaterialien. Für die musikalische Begleitung sorgt „DJ Jackpot“.

Weitere Programmpunkte sind Musikbeiträge aus dem ökumenischen Arbeitskreis Asyl, dem Kinderchor der Matthias-Claudius-Schule und eine Tanzvorführung der Senioren-Tanzgruppe in der Auferstehungskirche.

Anlässlich der ersten Veröffentlichung der ersten Übersetzung des Neuen Testamentes in die deutsche Sprache vor 500 Jahren, dem sogenannten „Septembertestament“ Martin Luthers von 1522, wird es eine kleine Bibelausstellung zu verschiedenen alten und neuen Bibelausgaben aus fünf Jahrhunderten in der Kinder- und Jugendetage der Auferstehungskirche geben.

Diese Ausstellung wird ergänzt durch ein stündliches Vorlese-Angebot mit biblischen Geschichten, zu dem nicht nur Kinder eingeladen sind. Die öffentliche Bücherei der Kirchengemeinde bringt dazu eine Auswahl an Büchern und Materialien mit. Im Seniorentreffpunkt der Kirche wird es außerdem einen kleinen Gemeindetrödelmarkt geben.

(NGZ)