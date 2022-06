Drei Folgen schon online : Kaarster Evangelen bringen eigenen Podcast raus

Carl-Dietrich Sander, Regional Sprecher der Initiative für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft, war der erste Gast im Podcast der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: Harry Flint, link instinct

Kaarst Nach dem Streaming-Angebot versucht sich die evangelische Kirchengemeinde nun an Podcasts. Das sind die bisherigen Pläne.

Es ist ein weiterer Schritt, die Kirche zu digitalisieren: Die evangelische Kirchengemeinde Kaarst hat nun ihre ersten drei Podcasts veröffentlicht, nachdem sie bereits mit dem Live-Stream ihrer Gottesdienste erfolgreich war. Verantwortlich für die Aufnahme der Audioformate ist Gemeindemitglied Harry Flint. In seinem Tonstudio in Düsseldorf nimmt er drei bis fünf Podcasts pro Arbeitstag auf, im Jahr soll es „20+“ Folgen geben. Die ersten drei sind bereits fertig und können auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde angehört werden (www.evangelisch-in-kaarst.de).

Mit dem neuen Format will Flint die Menschen aus der Gemeinde in den Mittelpunkt stellen. „Ich möchte die Gemeine akustisch zeigen. Es werden Mitarbeiter aus der Bücherei, aus dem Johanniter-Stift oder ein Ehepaar, das gerade konvertiert ist, interviewt“, erklärt Flint unserer Redaktion. Die Idee sei es auch, durch das Format junge Leute zu begeistern, sich in der Gemeinde aktiv zu beteiligen und Menschen zu rekrutieren, die sich für die Gemeinde einsetzen. Flint möchte dabei helfen, dass sich die Gemeinde medial kennenlernt.

Den Anfang macht Carl-Dietrich Sander, Sprecher der Initiative für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft für die Region Rheinland Nord. Sander ruft in der ersten Folge im Gespräch mit Flint zu mehr unternehmerischen Handeln in der evangelischen Kirche auf. In Folge zwei ist Corvina Baron zu Gast. Baron ist direkt nach der Konformation ins Streaming-Team gewechselt. Dieses überträgt seit Beginn der Pandemie die Gottesdienste live für alle Mitglieder der evangelischen Gemeinde. „Es sind sehr viele nette und sympathische Menschen im Streaming-Team“, erklärt Corvina Baron im Podcast. In Folge drei interviewt Harry Flint Elina Pilz, Tochter von Pfarrer Martin Pilz und Pfarrerin Annette Begemann. Auch sie ist Mitglied im Stream-Team und erklärt, dass es für die Pfarrer anfangs schwierig war, sich an die Kameras zu gewöhnen. „Mittlerweile geht es aber, sie haben ich akklimatisiert“, sagt Elina Pilz.