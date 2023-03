Kirche in Kaarst Evangelische Kirche startet Familienchor-Projekt

Kantor Wolfgang Weber hat sich ein neues Projekt ausgedacht: Beim Familiengottesdienst in der Lukaskirche am 19. März soll ein Familienchor singen. Die Proben dazu finden einen Tag vorher (Samstag, 18. März) ebenfalls in der Lukaskirche statt. Von 14 bis 18 Uhr sind dann Menschen unterschiedlicher Generationen eingeladen, die Lieder einzustudieren. „Eingeladen sind alle Menschen: Eltern mit Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln, auch Alleinstehende können teilnehmen“, erklärt Weber im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Proben sollen kindgerecht gestaltet werden, ohne dass es für die Eltern oder Großeltern langweilig wird. Weber hat schon einmal ein solches Generationen-Projekt ausprobiert und vor einigen Jahren die „Krümel-Kantorei“ betreut. Nun geht er das neue Projekt an und ist frohen Mutes, dass sich genügend Teilnehmer finden.