Gottesdienst und Party in Kaarst Evangelische Gemeinde feiert 60 Jahre Auferstehungskirche

Als am 16. Juni 1963 erstmalig die Gläubigen die Auferstehungskirche zum Gottesdienst besuchten, lag eine schwierige Wegstrecke hinter ihnen. Viele evangelische Christen kamen als Flüchtlinge und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kaarst und erlebten offene Ablehnung durch die fast ausschließlich katholische Bevölkerung. Die heute über 80-Jährigen erinnern sich gut daran, berichtet Pfarrerin Annette Marianne Begemann. Ihnen wurde Glauben und Kirche einfach abgesprochen und man sah sie eher in einer „Sekte“. Zu Gottesdiensten versammelten sich die Gläubigen in der Turnhalle an der Halestraße, Sakramente empfingen sie in der Christuskirche in Neuss. Nach vielen Lernprozessen spiele der Unterschied zwischen den Konfessionen heute keine große Rolle mehr im Alltag und sei gesellschaftlich akzeptiert, so die Seelsorgerin.