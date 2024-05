Lukaskirche in Holzbüttgen Evangelische Bücherei soll renoviert werden

Ziel ist es, bis zum Sommer 2025 einen gemütlichen Treffpunkt zu schaffen, der zum Lesen, Lernen und Verweilen einlädt. „Die Bücherei soll ein Ort für alle Generationen sein. Für die Neugierigen, ein Rückzugsort für die Leseratten und genug Raum für alle Spielbegeisterten bieten“, so Guth. In Kooperation mit dem Jugendcentrum (JC) soll dann die Ausleihe von Gesellschaftsspielen in der Bücherei möglich sein. So entstehe eine perfekte Gelegenheit, neue Gesellschaftsspiele auszuprobieren, neue Menschen kennenzulernen und sich über die eigenen Lieblingsspiele auszutauschen. Die Spieletreffen sind für alle Altersgruppen und Generationen offen und fördern den Gemeinschaftssinn und das Miteinander in der ganzen Gemeinde. Die neue Bücherei soll ein Zentrum kultureller und sozialer Aktivitäten sein. „Büchereien sind nachhaltig. Es macht Sinn, ein einmal gelesenes Buch wieder zum Ausleihen zur Verfügung zu stellen“, sagt Guth: „Literatur verbindet Menschen über Generationen hinweg.“