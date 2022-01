Haus Regenbogen in Kaarst : Bücherei öffnet nach Umzug

Das Team der evangelischen Bücherei in den neuen Räumen. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Kaarst Am Montag wurde die evangelische Bücherei im Haus Regenbogen an der Elchstraße in neuen Räumlichkeiten eröffnet. Zwei Wochen vor Weihnachten wurde mit der Renovierung begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Strahlende Gesichter in hell leuchtenden Räumen: Das Team der Evangelischen Bücherei Haus Regenbogen an der Elchstraße freute sich über die gute Annahme der neuen Räumlichkeiten zur Eröffnung am Montag: „Heute waren schon viele Nutzer da und alle zeigten sich begeistert“, erzählt Bücherei-Leiterin Ulrike Kampf.

Auf den Eingang zur „neuen“ Bücherei weist ein Aufsteller hin, ein Schild wird noch angebracht – er befindet sich rechts um die Ecke vom eigentlichen Haupteingang Haus Regenbogen. Die neu gestalteten, freundlichen Räume liegen im zweiten Obergeschoss in einer ehemaligen Wohnung. Die Aufteilung hat gegenüber der früheren Bücherei erheblich gewonnen: Zwei separate Räume locken mit Kinder- und Erwachsenenliteratur.

Der Raum für Kinder ist altersgerecht eingerichtet, mit Regalen in Griffhöhe und einer gemütlichen Sitzbank zum Schmökern. In der Mitte wurde ein Tisch zum Malen eingerichtet: „Hier kommt alles viel besser zur Geltung“, meint Ulrike Kampf. Ein Spiele-Regal bietet ebenso Möglichkeiten zur Ausleihe wie die vielen bunten Tonie-Boxen. Der Raum mit Erwachsenenliteratur, in dem auch die Ausleihe und Rückgabe stattfindet, überzeugt mit weißen Regalen und einer Menge Neuerscheinungen. Auf einem Schild können die Nutzer ihre Wünsche an die Bücherei notieren. Und ein „Herzlich Willkommen“ in zahlreichen Sprachen unterstreicht den multikulturellen Charakter der Bücherei.

Der Umzug war notwendig geworden, weil die nebenan beheimatete Kindertagesstätte ihre Kapazitäten erweitern möchte. Dafür wurden die Räume der Bücherei entsprechend umgebaut, so Pfarrer Martin Pilz. Nachdem die Renovierung der ehemaligen Wohnung zwei Wochen vor Weihnachten abgeschlossen war, konnte die Bücherei mit ihren 3000 Medien „umziehen“. Ein Kraftakt, wie Ulrike Kampf erklärt. Konfirmanden halfen beim Tragen der Kartons und der Küster befestigte Regale.

„Wir sind sehr froh, dass wir alles unterbringen konnten“, sagt Kampf, die mit ihren Mitstreiterinnen Heidi Skroblies, Hannelore Elvers und Stephanie Wilking ehrenamtlich die Lesefreunde im Kaarster Westen mit Literatur versorgt. In den neuen Räumen fühlen sie sich wohl. Neben der Nutzung der Bücherei dient ein Raum der ehemaligen Wohnung als Gruppenraum für den Kinder- und Jugendbereich. Dazu zählt auch die neue Küche.