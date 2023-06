Eiserne Hochzeit in Kaarst Eiserne Hochzeit in Kaarst

1956 hatte sich das Paar kennengelernt. Er stammt aus Düsseldorf, sie aus Köslin. In einem Tanzlokal in Unterrath sahen sich die beiden zum ersten Mal. Die treibende Kraft war Heinz Nowaczyk, der vor kurzem 90 Jahre alt geworden ist – seine Frau ist sechs Jahre jünger. Er erinnert sich noch genau: „Als ich Eva sah, war mir sofort klar, dass ich sie heiraten werde.“ An ihrem 18. Geburtstag verlobte sich das Paar, 1958 wurde geheiratet. „Er konnte ja nicht warten“, sagt Eva Nowaczyk.