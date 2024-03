Diskussion am Georg-Büchner-Gymnasium in Kaarst Europapolitiker stellen sich den Fragen von Erstwählern

Die knapp 50 Schüler geizten von Anfang an nicht mit Fragen und waren sich auch nicht zu schade, die Politiker über Themen auszufragen, die nicht zu ihrem Spezialgebiet gehören. An nahezu allen Tischen kam irgendwann die Frage nach dem Geheimtreffen in Potsdam von Rechtsextremen, an dem Mitglieder der AfD teilnahmen und auf dem über die sogenannte „Remigration“ gesprochen wurde, auf. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde an allen Tischen beleuchtet. Am Tisch von Rebekka Müller beispielsweise äußerte eine Schülerin die Sorge, dass Russland den Krieg gewinnen werde. „Wie wollen Sie da zu einer Lösung kommen?“, wurde Müller gefragt. „Anfangs hieß es von allen Experten, die Ukraine habe keine Chance. Jetzt sind zwei Jahre vergangen, man sollte die Ukraine nicht unterschätzen. Wir müssen dahin kommen, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld so mächtig wird, dass Russland verhandeln muss“, so Müller.