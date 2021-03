Bürgerantrag in Kaarst angenommen : Etat für Ersatzpflanzungen um 70.000 Euro erhöht

Kaarst 19 Bürger der Stadt Kaarst haben einen Antrag an den Stadtrat gestellt, den Etat „Natur und Landschaftspflege“ von 30.000 auf 100.000 Euro zu erhöhen und die zusätzlichen 70.000 Euro für Baumpflanzungen zu benutzen.

Die Bäume sollen im Anschluss fachgerecht gepflegt und in den ersten vier Jahren gewässert werden, möglicherweise über Patenschaften. Die veranschlagte Summe reicht nach Meinung der Antragsteller nicht aus, um die derzeitigen Grünstrukturen aufrecht zu erhalten. Sie rechnen vor: Bei einem Kostenansatz von 1500 Euro pro Baum – inklusive aller Nebenleistungen wie Lohnstunden, Kosten für die anfallenden Baggerarbeiten, Anpfählung oder den Schutz des Stamms – könnten mit den vorhandenen Mitteln lediglich 20 neue Bäume im gesamten Stadtgebiet nachgepflanzt werden. Zu wenig, wie die 19 Bürger meinten. Deshalb haben sie einen Bürgerantrag gestellt, den der Stadtrat auch mehrheitlich so angenommen hat. Demnächst können also nicht nur 20, sondern umgerechnet 67 Bäume nachgepflanzt werden. „Bäume und Grünzüge leisten einen wichtigen Beitrag zur Beschattung von Flächen. Durch Verdunstung sorgen sie für Abkühlung und Vermeidung von Hitzeinseln. Außerdem bieten sie Lebensräume für viele Tiere und erhalten somit biologische Vielfalt“, schreiben die Bürger in ihrem Antrag. Gerade in großflächig bebauten Gebieten oder Bereichen, in denen eine starke Bebauung vorgesehen ist wie beispielsweise im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz seien quartiersnahe Ausgleichsmaßnahmen auch aus Gründen der Umweltgerechtigkeit und Klimafolgenabmilderung „dringend erforderlich“, schreiben die Antragsteller. Erst einmal wollen sie eine Wiederherstellung der grünen Infrastruktur erreichen. Eine qualitative Aufwertung mit neuen Begrünungsmaßnahmen sei nur durch ein Vielfaches an finanziellen Mitten durchzuführen. Ein Anfang ist nun aber gemacht, um die Stadt ein bisschen grüner zu gestalten.