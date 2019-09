Kaarst verdoppelt Ergebnis : Historisches Ergebnis beim Stadtradeln

Vorst Mit 143.341 gefahrenen Kilometern wurde ein neuer Rekord im Stadtradeln aufgestellt.

Die Fahrradfahrer in der Stadt Kaarst haben beim diesjährigen Stadtradeln für ein historisches Ergebnis gesorgt. 865 aktive Radler in 36 Teams legten insgesamt 143.341 Kilometer zurück. 20 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid konnten so vermieden werden. Kreisweit hat Kaarst damit den dritten Platz belegt. Am fleißigsten waren die Radfahrer aus Neuss, die insgesamt 312.625 Kilometer abspulten, auf Platz zwei landet Dormagen mit 289.428 Kilometern. In der Kategorie „fahrradaktivste Kommune mit den meisten Kilometern pro Einwohner“ belegt Kaarst hinter Dormagen sogar Platz zwei. Das Team „GBGKaarst“ holte mit 29.115 gefahrenen Kilometern hinter dem Team „GymNorf“ (46.310 Kilometer) Platz zwei in der Teamwertung des Kreises. Am Montag hat die Stadt die erfolgreichsten Teilnehmer in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasium ausgezeichnet.