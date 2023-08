Premiere in Kaarst Anmeldungen für 2024/2025 erstmals über den Kita-Navigator

Das Anmeldeverfahren für das Kindergarten-Jahr 2024/2025 in der Stadt Kaarst startet am 1. September. Erstmals erfolgt die Anmeldung für eine Kindertageseinrichtung in Kaarst ausschließlich über den Kita-Navigator. Eine andere Möglichkeit der Anmeldung gibt es nach Angaben der Stadt dann nicht mehr. „Der Kita-Navigator ist das zentrale System, an dem sich alle öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen in Kaarst beteiligen“, teilt die Stadt mit. Nur der Lukaskindergarten und die private Kindertageseinrichtung „Kaarster Mäusebande“ wickeln ihre Anmeldung individuell ab.