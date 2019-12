Neun Mitglieder : Erster inklusiver Segelverein in Kaarst gegründet

Kaarst Es hat einige Jahre gedauert, nun ist Stephan Krings am Ziel: Anfang Dezember hat er mit acht weiteren Segelbegeisterten den ersten inklusiven Segelverein gegründet. „Geschafft“ – so reagierte Stephan Krings, Initiator und frisch gewählter Vorsitzender des Vereins „Inklusives Segeln für Alle“, nachdem die Gründungssitzung zu Ende war.

Und genau dafür sucht der Verein noch Sponsoren, denn so ein Boot finanziert sich nicht einfach so. Ein Grundstock ist bereits vorhanden, aber jeder Euro führt ein Stück weiter. Mitstreiter im Verein und Sponsoren sind herzlich willkommen. Wer etwas spenden möchte, kann sich per Mail an Stephan Krings wenden (St_Krings@gmx.de). Dort gibt es auch weitere Informationen zum neu gegründeten Verein.