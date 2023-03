Total Digital Kaarst Erster digitaler Bürgertag mit Workshops und Vorträgen

Einen ganzen Tag lang lernen interessierte Bürger den Umgang mit dem Handy, Laptop und dem Internet: Am Samstag, 18. März, sind ab 9.30 Uhr am ersten Digitalbürgertag Fachleute in die VHS eingeladen. In Vorträgen und Workshops geht es um Themen, die bei der Nutzung digitaler Geräte Hilfe versprechen. Nach Grußworten durch Bürgermeisterin Ursula Baum, Jürgen Garbang, Vorsitzender des Seniorenbeirats, und VHS-Leiter Christoph Claßen startet der Tag mit dem Thema „sicherer Einkauf im Internet“. Ralf Eming von der Verbraucherzentrale NRW wird den Teilnehmern Tipps und Tricks verraten. Im Anschluss erklärt VHS-Fachdozent Rüdiger Fröls, was beim sicheren Surfen und Online-Banking zu beachten ist. Guido Steinke von der Verbraucher-Initiative aus Köln stellt dann soziale Netzwerke vor.