Kleinspielfeld geplant In Büttgen soll bald der erste Bolzplatz errichtet werden

Die Errichtung des Kleinspielfelds war allerdings nicht Teil der Gesamtmaßnahme des Neubaus der Gesamtschule. Nun will die Verwaltung das nachholen und im Jahr 2024 den ersten offiziellen Bolzplatz in Büttgen errichten lassen. Als Vorlage soll dabei das 44 mal 22 Meter große Kleinspielfeld auf der Sport- und Freizeitanlage am Bruchweg dienen und mit Toren und integrierten Basketballkörben ausgestattet werden. Der Bodenbelag soll so ausgewählt werden, dass auch Schul- und Vereinssport auf dem Feld stattfinden kann, wie aus der Verwaltungsvorlage für den Schulausschuss am kommenden Mittwoch hervorgeht.