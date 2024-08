Neues Angebot in Kaarst Achtsamkeitskursus gegen Stress und Burnout

Melanie Baron stand vor sieben Jahren fast selbst mit einem Bein im Burnout. „Ich habe damals aus privaten Gründen selbst einen Achtsamkeitskursus besucht, der mich im Nachhinein wirklich gerettet hat. Seitdem habe ich eine ganz andere Sicht auf die Dinge und möchte dies sehr gerne weitergeben“, sagt die Wirtschaftspsychologin im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor anderthalb Jahren machte sie sich in diesem Segment selbstständig und schloss bereits sieben Kurse zu diesem Thema erfolgreich ab. Am Montag, 26. August (19 Uhr bis 20 Uhr), startet sie daher einen neuen Stressbewältigungskursus in den Räumlichkeiten des Yoga-Studios Megaherz in Holzbüttgen.