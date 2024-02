Pläne für Holzbüttgen-Mitte Erste Tiny-House-Siedlung nimmt Formen an

Holzbüttgen · Die Idee von der ersten Tiny-House-Siedlung in Kaarst nimmt so langsam Konturen an. Der Entwurf des städtebaulichen Konzeptes wurde überarbeitet und mit Leben gefüllt. Was steht drin?

16.02.2024 , 04:50 Uhr

In Mehlmeisel im Fichtelgebirge entstand das erste Tiny-House-Dorf Deutschlands. Auch in Holzbüttgen ist eine solche Siedlung geplant. Foto: dpa