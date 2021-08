Innenstadt in Kaarst : Erste Termine für neues Quartier

Kaarst Im neuen Innenstadt-Quartier wird ein Lese- und Erzählkreis etabliert. Ende September gibt es eine weitere Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter.

Zu den Unterstützern der Idee gehörte auch Ingrid Hartmann-Scheer, die gemeinsam mit Hanno Wilsch 2011 die Kaarster „Lesepartner“ ins Leben gerufen hatte. Sie erklärte sich bereit, die Leitung des monatlich stattfindenden Lese- und Erzähltreffs zu übernehmen und ihre Erfahrungen des Lesepartner-Projekts mit einzubringen. Bei dem Treff geht es aber nicht darum, dass ein Buch in einer festgelegten Zeitspanne gelesen werden muss: „Das vorherige Lesen eines bestimmten Werkes ist keine notwendige Voraussetzung zur Teilnahme. Die Ausgestaltung der einzelnen Termine geschieht anhand der Wünsche und Interessen der Teilnehmenden“, erklärt Max Gassen. Die Interessierten erzählen von Inspirationen, die sie durch Lektüre diverser Bücher erhalten haben, geben Empfehlungen ab und im Idealfall ergeben sich so Themen von selbst. Zielgruppe sind Erwachsene jeden Alters, das Angebot ist kostenfrei.

Los geht’s am 4. August : Fünf Termine für Feierabendmärkte in Grevenbroich

Wichtig ist Max Gassen, dass der Treff inklusiv gestaltet wird, so dass zum Beispiel auch Sehbehinderte wie die „Kaarster Blindgänger“ daran teilnehmen können. Start ist am 8. September 2021 von 14.30 bis 16 Uhr ausnahmsweise im Raum 110 der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich , Am Schulzentrum 18. Die Folgetermine (6.10./3.11./8.12., jeweils von 14.30 bis 16 Uhr) finden alle im Quartierstreff statt.

Außerdem weist Max Gassen auf eine weitere geplante Veranstaltung hin, die für viele ältere Menschen interessant sein kann. Zum Thema „Wohnformen im Alter“ laden Caritas und Diakonie des Rhein-Kreis-Neuss an zwei Abenden unter Berücksichtigung mehrerer Fragestellungen ein: Wie möchte ich im Alter leben und versorgt sein? Was benötige ich, damit ich mich zu Hause wohlfühle? Die Teilnehmer erhalten Planungsoptionen und Ausblicke über diverse Wohnformen. Die Veranstaltungen beginnen am 28. September und am 5. Oktober jeweils um 18 Uhr (Ende 19.30 Uhr) im Quartiersstützpunkt im AEF.