Jugendzentrum Holzbüttgen : Erste Sportwoche begeistert Jugendliche

Büttgen Klettern, Bogenschießen, Fun-Fußball und Dicsogolf – die Sporwoche des Jugendzentrums Holzbüttgen war gut gefüllt. Zum Abschluss spielten die acht Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren auf dem Büttgener Sportplatz Fußball.

Der Schweiß läuft in Strömen, Spaß und Begeisterung sind aber genauso dabei: Die acht jugendlichen Teilnehmer der Sportwoche des evangelischen Jugendzentrums (JC) Holzbüttgen toben sich beim Fußballtraining auf dem Büttgener Sportplatz noch einmal so richtig aus. Sozialpädagoge Mauricio Petry, seit Juni im JC tätig, hatte sich die Aktivitäten der viertägigen Sportwoche überlegt: „Wir waren im Wilhelm-Kliever-Haus in Mönchengladbach zum Klettern und Bogenschießen, zum Fun-Fußball an der Neusser Skihalle und im Rennbahnpark, um Discgolf zu lernen“, zählt er auf. Das Fußballtraining und ein Spiel bilden den Abschluss sehr bewegungsreicher Tage, denn die Ziele wurden überwiegend mit dem Fahrrad oder bei schlechterem Wetter mit dem Gemeindebus erreicht. „Am Donnerstag mussten wir wegen Regens das Discgolf-Spielen eher beenden und die Jugendlichen haben sich dann noch bei Billard, Playstation und Airhockey im JC vergnügt“, berichtet Petry.