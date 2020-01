Pflegeheim in Kaarst : Erste Jurysitzung zur Dreeskamp-Vergabe

Kaarst Die Vergabe für die geplante Senioreneinrichtung am Dreeskamp nimmt am heutigen Montag Fahrt auf. Denn am 6. Januar kommt erstmals die Jury zusammen, um sich die eingereichten Pläne anzuschauen und darüber zu beraten.

In der Jury sitzen Mitglieder der Fraktionen und des Verwaltungsvorstandes. Nach Durchsicht der Pläne werden diese an den zuständigen Ausschuss zurückgegeben, der sich dann um die Vergabe kümmert.

Das Projekt am Dreeskamp ist vor Weihnachten ins Stocken geraten, weil die Stadt einen Fehler beim Ausschreibeverfahren gemacht hatte. Während der Rhein-Kreis Neuss in einem gesonderten Verfahren einen Betreiber sucht, hat die Stadt Kaarst zur Veräußerung des Grundstücks ein Investoren-Auswahlverfahren gestartet. Doch bei den Planungen ist offenbar ein Fehler unterlaufen, denn die Stadt musste das Verfahren als europaweite Ausschreibung neu starten. Hintergrund sind Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit des Investoren-Auswahlverfahrens. Der Kreistag hatte Ende Juni entschieden, dass am Dreeskamp eine Senioreneinrichtung mit 80 vollstationären Plätzen entstehen soll. Nach Informationen unserer Redaktion muss der Investor eine fachliche Eignung in Form von Referenzobjekten – speziell Pflegeheimen – vorzeigen. Außerdem muss der Investor im Vorfeld einen fachlich geeigneten Träger suchen, um den Zuschlag zu bekommen.

