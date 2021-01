Nach langer Wartezeit : Erste iPads an Kaarster Realschule verteilt

Kaarst 750 der insgesamt 3400 bestellten iPads sind nun geliefert worden. Los ging es an der Realschule. Der Schuldezernent erhofft sich dadurch einen zusätzlichen Motivationsschub.

Torsten Sotowic ist glücklich. An seiner Realschule wurden nun die ersten iPads an die Schüler verteilt. Zuerst erhalten die Klassen 5 bis 9 ihre Endgeräte. Insgesamt sind das rund 350 von 450 Schülern. Die Klasse 10 wird mit den iPads ausgestattet, sobald die unteren Klassen der restlichen weiterführenden Schulen versorgt sind. In der kommenden Woche geht es an der Gesamtschule, dem Georg-Büchner-Gymnasium und dem Albert-Einstein-Gymnasium weiter. Insgesamt sind 750 der 3400 bestellten iPads an die Stadt geliefert worden. Schuldezernent Sebastian Semmler ist froh, dass es endlich losgeht: „Das Lernen im Distanzunterricht stellt alle Beteiligten vor eine besondere Herausforderung. Nicht nur technisch, sondern auch aufgrund des fehlenden persönlichen Austauschs. Wir hoffen, dass die Ausgabe der Geräte auch einen kleinen Motivationsschub für die Schüler mit sich bringt.“ Im September hatte die Stadt die Endgeräte bereits bestellt, nach einigen Lieferschwierigkeiten sind sie nun endlich da.