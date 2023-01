Erste Ausgabe unter neuer Führung Kaarster Tafel wird zum "Supermarkt"

Neues Jahr und neues Ambiente für die Kaarster Tafel: Der Verein „Kaarster helfen“ als neuer Träger organisierte am Donnerstag erstmalig die Ausgabe der Kaarster Tafel – mit großem Erfolg: Ein neues System sorgte für einen fast reibungslosen Ablauf. Denn der Verein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, zunächst alle Berechtigungen digital zu erfassen. Im Pfarrzentrum von Sankt Martinus prüften zwei Ehrenamtler zunächst die Berechtigungsscheine, zwei Aufnahmeteams zu je zwei Freiwilligen erfassten die Daten dann digital. Diese wurden am Schluss gedruckt und so erhielt jeder Unterstützungsberechtigte eine Art Scheckkarte.