Session 2023/2024 in Kaarst Erste Bewerbung für Karnevalsprinz liegt vor

Die Karnevalssession 2022/2023 wurde gerade erst verabschiedet, da beginnen bei den Kaarster Karnevalsvereinen bereits die Planungen für die Session 2023/2024. Denn: Nach der Session ist vor der Session. Die Stadt sucht gemeinsam mit den Vereinen ein neues Prinzenpaar oder einen Karnevalsprinzen, Prinzessin oder auch ein Dreigestirn bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Wer sich berufen fühlt, kann sich bis zum 28. April bei der Stadt Kaarst im Bereich Kultur unter der Telefonnummer 02131 987301 bewerben. Das Wichtigste für die Bewerber ist die Freude am Karneval, wie die Stadt mitteilt. Die neue Session beginnt am 11. November traditionell mit dem Hoppeditz-Erwachen. Über die Session verteilt sind bis zu den Höhepunkten Altweiber und Rosenmontag verschiedene Termine wahrzunehmen. Der finanzielle und zeitliche Aufwand sollte Interessierte nicht davon abhalten, sich zu bewerben. Dieser muss nämlich gar nicht so hoch sein. Bis auf einige Pflichttermine kann der zeitliche Aufwand selbst gestaltet werden. Eine Mitgliedschaft in einem Karnevalsverein ist nicht erforderlich. Die Kaarster Karnevalsvereine werden den Kandidaten während der Session mit Rat und Tat zur Seite stehen.