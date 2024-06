„Intensiv4you“ Portugiese gründet außerklinische Intensivpflege in Kaarst

Er übt seinen Traumberuf mit Herzblut aus – daran lässt er keinen Zweifel. Das spiegelt schon ein Werdegang. In Portugal absolvierte er eine vierjährige Ausbildung zum Krankenpfleger mit Weiterbildungen in Intensivpflege und Pädiatrie und war beruflich auch auf Teneriffa tätig. In Portugal sah er keine Zukunft für sich: Es fehlte die Stabilität durch unbefristete Stellen und oft brauchte er einen Nebenjob. Deutschland ist für Pinto ein starkes Land, das Europa dominiere und ihn schon immer interessiert hat. 2013 hörte er den Ruf, dass hier dringend Pflegepersonal gebraucht wird. So kam er im Mai zunächst nach Meerbusch und arbeitete in einem Pflegeheim als Helfer. Er absolvierte Deutschkurse (in Portugal hatte er Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt) und nach sechs Monaten waren seine beruflichen Qualifikationen endlich anerkannt.