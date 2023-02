Erschließungsstraße in Kaarst SPD bringt Antrag für „Ahrstraße“ durch

Der Name „Ahrstraße“ füge sich in die bereits vorhandenen Straßennamen (Düsselstraße, steht für den rund 40 Kilometer langen Nebenfluss des Rheins; Rurstraße, 164,5 langer Nebenfluss der Maas in Belgien) ein und wird südlich der Düsselstraße in dem Gewerbegebiet angelegt. Zudem soll mit dem Namen „Ahrstraße“ an die verheerende Flutkatastrophe im Jahr 2021 im Ahrtal mit vielen Opfern erinnert werden und als Mahnung dienen, „den Kampf gegen den Klimawandel entschlossen anzugehen“, heißt es in dem SPD-Antrag. Der Name soll auch die Bewohner ehren, die das Ahrtal nach der Flut wieder aufbauen.