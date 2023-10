Eröffnung in Kaarst Das ist der neue Bürgerpark in Büttgen

Doch auf Facebook wird bereits Kritik laut: „Das Wort ‚Bürgerpark’ für die Umwandlung eines kleines Stück Feldes in Büttgen ist wirklich lächerlich“, schreibt eine Userin. Ein Facebook-Nutzer vermisst eine Gassi-Station mit integriertem Abfallbehälter, in einem weiteren Kommentar werden mehr Sträucher auf der Anlage gewünscht. Dass die Anwohner heute aber überhaupt auf eine grüne anstatt einer bebauten Fläche schauen können, dürfte so manchen Büttgener freuen. Die Bürgerinitiative „Bürgerpark Büttgen“ wehrte sich schon seit einigen Jahren gegen die Bebauung an der Birkhofstraße.