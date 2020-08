Fehlverhalten am Kaarster See : Kaarster Bürgermeisterin droht mit Sperrung

Auch am Wochenende haben sich viele Menschen nicht an die Verbote im Bereich des Großen Kaarster Sees gehalten (Archivbild). Foto: Anja Tinter

Kaarst Die heißen Temperaturen am vergangenen Wochenende haben wieder massig Menschen an den Kaarster See gelockt. Dabei wurden zum wiederholten Male die Verbote am Großen Kaarster See missachtet. Das ruft nun die Bürgermeisterin auf den Plan, die bei erneuten Verstößen Konsequenzen androht.

Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus ist sauer. Nachdem sich viele Besucher des Großen Kaarster Sees am vergangenen Wochenende erneut nicht an die Regeln gehalten haben, droht Nienhaus nun mit drastischen Konsequenzen.

Das städtische Ordnungsamt hatte am Samstag und Sonntag widerrechtlich zeltende, grillende und schwimmende Personen, die auch die erforderlichen Abstände zueinander nicht einhielten, erwischt – mal wieder. Grund genug für die Bürgermeisterin, sich öffentlich an die Bürger zu wenden. Sie ist nicht länger bereit, diese Zustände am Großen Kaarster See zu tolerieren.

„Diese Verstöße müssen ein Ende haben. Wenn Bußgelder und Ermahnungen nicht mehr reichen, dann werden wir den Großen Kaarster See absperren. Darunter leiden dann bedauerlicherweise auch die Menschen in unserer Stadt, die das Naherholungsgebiet für Spaziergänge oder Jogging-Runden nutzen. Wir prüfen heute und morgen, ob unsere noch einmal verstärkte Präsenz Wirkung zeigt. Sollte der See erneut zum Treffpunkt derjenigen werden, die sich über alle Regeln hinwegsetzen wollen, wird der See abgesperrt“, sagt Nienhaus.

Sie machte sich am Montagvormittag persönlich vor Ort ein Bild von der Lage. Während ihres Besuches hielten sich erneut Familien mit kleinen Kindern im Uferbereich des Großen Kaarster Sees auf – mehrere Personen gingen dort schwimmen. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Wenige Meter entfernt gibt es ein Freibad. Dort überwachen Rettungsschwimmer den See. Die Mütter und Väter riskieren durch ihr Fehlverhalten weit mehr als ein Bußgeld. Sie setzen das Leben ihrer Kinder in einem gefährlichen und unbewachten Gewässer aufs Spiel“, sagt Nienhaus.

Sie appelliert noch einmal an die Vernunft der Besucher am Kleinen und Großen Kaarster See: „Riskieren Sie durch Ihr Fehlverhalten nicht, dass andere oder Sie selbst darunter leiden.“

An beiden Tagen des vergangenen Wochenendes wurde die zulässige Besucherkapazität von 2500 erreicht. Dabei hat das Sicherheitskonzept der Kreiswerke als Betreiber am Badesee gut funktioniert. Mit wenigen Ausnahmen haben die Besucher auch innerhalb des Freibad-Geländes die Abstandsregeln eingehalten. Die Parkplätze wurden frühzeitig wegen Überfüllung geschlossen. Dies führte zu vielfachem Falschparken entlang der Neersener Straße. 540 Strafzettel und neun Abschleppungen wurden durch das Ordnungsamt veranlasst, auch die Polizei musste eingreifen.

(seeg/NGZ)