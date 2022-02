Gleicher Versuch wie am Vortag : Erneuter Einbruchsversuch in Kaarst

Einbrecher haben versucht, in ein Einfamilienhaus auf der Friedensstraße einzudringen (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kaarst In Kaarst hat es am zweiten Tag in Folge einen Einbruchsversuch mit der gleichen Methode gegeben. Diesmal wurden die Täter von einer Hausbewohnerin an der Friedensstraße überrascht und flüchteten.

Erneut hat es in Kaarst einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben, diesmal an der Friedensstraße. Am vergangenen Mittwoch (9. Februar) überraschte eine Hausbewohnerin gegen 13 Uhr drei unbekannte Personen im Garten ihres Einfamilienhauses. Das Trio flüchtete sofort in Richtung Fontanestraße. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher mit einem Werkzeug durch die Glasdichtung einer Terrassentür gestochen, um anschließend den dahinterliegenden Fenstergriff zu öffnen. Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von ungefähr 16 bis 18 Jahren. Die Flüchtigen sind etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und haben eine schlanke Statur. Der junge Mann war nach Zeugenaussagen mit einer braunen Strickmütze, einer braunen Brille und einer Mund-Nasen-Maske bekleidet. Die beiden Frauen trugen lange, zum Zopf gebundene Haare. Die Unbekannten gelangten nicht ins Haus und blieben ohne Beute. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Ermittler der Fachdienststelle für Wohnungseinbrüche prüfen nun auch einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat am Vortag. Bei dem Einbruch am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus an der Karlsforster Straße in Kaarst sollen vermutlich zwei Personen mit der gleichen Arbeitsweise eine Terrassentür aufgebrochen haben: auch dort stachen die Täter mit einem Werkzeug durch die Glasdichtung der Terrassentür öffneten den Fenstergriff.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)