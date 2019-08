Kuvasz-Hunde in Kaarst : Erneute Fristverlängerung für Hunde-Halter

Kaarst Die Frist für die Besitzer der 18 Kuvasz-Hunde, die an der Grünstraße in Kaarst gehalten werden, ist vom Kreisveterinäramt um vier Tage bis zum 19. August verlängert worden. „Wir mussten die Ordnungsverfügung vor dem Versand noch einmal rechtlich nachbessern, damit wir auf der sicheren Seite sind“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs auf Anfrage.

Bislang liegt dem Kreisveterinäramt kein Hinweis darauf vor, dass sich an der Situation etwas geändert habe. „Wir warten jetzt ab und werden nach der Frist sehr kurzfristig die Lage überprüfen“, so Josephs weiter. Die Frist läuft am Montag, 19. August, um 23.59 Uhr ab, bis dahin muss die Zahl der Kuvasz-Hunde von 18 auf zwei reduziert sein. Sollten die Besitzer bis dahin immer noch die gleiche Anzahl an Tieren in ihrem Haus halten, wird das Kreisveterinäramt die Hunde mitnehmen.