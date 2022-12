Kaarsterin Erna Beischold Generalmanagerin des Seniorencafés

Erna Beischold leitet das wöchentliche Seniorencafé schon so lange, dass sie gar nicht mehr die Anfänge zu datieren weiß. Schon als junges Mädchen sammelte sie während ihrer beruflichen Tätigkeit in einer Metzgerei erste ehrenamtliche Erfahrungen in der Gewerkschaft. Später bot sie unter dem Dach der katholischen Kirche ein Seniorencafé in Vorst an, danach „sehr lange Zeit“ eines im evangelischen Haus der Senioren. Nach dessen Auflösung zog das Café in die Auferstehungskirche an der Grünstraße um.