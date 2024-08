Auch die Stadt Kaarst ist ratlos Erklärschild an der Heinz-Klever-Straße verschwunden

Sie wurde nach dem Kaarster Ehrenbürgermeister Heinz Klever benannt, doch nun fehlt der Hinweis auf seine Amtszeit: An der Heinz-Klever-Straße in Kaarst stand bis vor Kurzem noch unter dem Straßennamen die Erklärung „Bürgermeister in Kaarst 1968 - 1999“, doch dieses ist auf kuriose Weise verschwunden.