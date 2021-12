Kaarster Ehepaar : Erika und Werner Hubertz feiern Diamant-Hochzeit

Kaarst Beim „Osterkegeln“ in Düsseldorf im Jahr 1959 haben sich Erika und Werner Hubertz zum ersten Mal gesehen – und nur zwei Jahre später sagten beide „Ja“ zueinander.

Am 30. Dezember 1961 heirateten die beiden in der niedersächsischen Heimat von Werner Hubertz in Volkersheim. Seine Frau Erika wurde in Düsseldorf geboren. Dorthin zog es vor dem Kennenlernen auch Werner Hubertz, da die Berufsaussichten in Niedersachsen zum damaligen Zeitpunkt eher begrenzt waren – Werner Hubertz hat das Maurerhandwerk gelernt, Erika eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert.