Kaarster Künstler Erika Jörgenshaus – von der Finanzbeamtin zur Künstlerin

Doch Jörgenshaus verarbeitet auch Eisenschrott zu etwas ganz Neuem: Entweder setzt sie auf einen gemalten Untergrund kleinere Teile, so dass ein abstraktes Ganzes entsteht. Oder sie fertigt in ihrer Schweißwerkstatt auf dem Gelände ihres Gartens Skulpturen wie einen riesigen Frosch, der zufrieden auf einem Tisch hockt. Andere Figuren zieren den Platz neben der Haustür. Ihr Material findet Jörgenshaus auf Schrottplätzen und es ist schon außergewöhnlich, mit welch geschultem Auge sie unscheinbar Wirkendes neu zusammensetzt. Jörgenshaus war früher als Finanzbeamtin tätig, anschließend wurde sie Sozialarbeiterin und betreute verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Nach 22 Jahren veränderte ein Burnout ihr Leben und sie wandte sich komplett der Kunst zu: „Sie hat schon immer in mir geschlummert“, erinnert sich Jörgenshaus.