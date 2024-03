VHS-Workshop „Vielfalt Mensch – wer bin ich?“ Teilnehmer erzählen ihre eigene Geschichte in Bildern

Dass die VHS einen solchen Workshop macht, wurde relativ spontan entschieden. „Die Stadt hat einen kurzfristigen Aufruf gestartet, da haben wir uns mit Michaela Kura in Verbindung gesetzt und es gemacht“, sagt Pütz-Bondzio im Gespräch mit unserer Redaktion. Für den Workshop, der am 14. März über rund drei bis vier Stunden stattfand, meldeten sich 15 Kursteilnehmer an. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Ein Teilnehmer aus der Türkei skizzierte sein Heimatdorf mit einem Bleistift, eine Frau aus Nigeria malte sich selbst nach dem Motto „Kaarst ist bunt“: Die eine Hälfte ihres Gesichts ist weiß, die andere schwarz, während die Haare bunt gemalt sind. Ein Afghane fertigte eine Kalligrafie-Zeichnung in Farsi-Schriftzeichen an – der Amtssprache in Afghanistan.