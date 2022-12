6500 Besucher in Kaarst Erfolgreiches Jahr fürs Kino

Auch, wenn das erste halbe Jahr für das Kino Kaarst nicht nach den Vorstellungen von Klaus Stevens lief, blickt er am Jahresende auf ein erfolgreiches 2022 zurück: Rund 6500 Besucher kamen zu den Vorstellungen ins Albert-Einstein-Forum. „Trotz der Corona-Pandemie, die uns bis zu den Sommerferien noch mit Kontrollen vor dem Eingang beschäftigt hat, ist das ein sehr gutes Ergebnis“, erklärt Stevens, der sich ehrenamtlich um das Kino kümmert. Mit über 400 Besuchern waren die Filme „Ticket ins Paradies“, „Der Gesang der Flusskrebse“ und „Der Nachname“ die erfolgreichsten, die im Albert-Einstein-Forum gezeigt wurden. Die wenigsten Besucher kamen dagegen in den Sommerferien. „Wir haben in den Sommerferien erstmals seit 25 Jahren auf eine Vorstellung pro Mittwoch runtergeschraubt, da war es von den Besucherzahlen her sehr dünn. Nach den Sommerferien ging es aber wieder steil bergauf“, erinnert sich Stevens.