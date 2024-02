Boxer, Fünfkämpfer, Crash Eagles Sportler tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Kaarst ein

Die Stadt Kaarst hat ihre erfolgreichen Sportler am Mittwoch mit einem Eintrag in das Goldene Buch geehrt. „Wir haben wirklich herausragende Sportlerinnen und Sportler in der Stadt. Das macht mich sehr stolz. Mit der Einladung zu dieser Ehrung wollen wir noch einmal sehr deutlich machen, dass wir diese Erfolge sehen und wertschätzen“, lobte Bürgermeisterin Ursula Baum bei der Begrüßung.