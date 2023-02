Buntes Programm in Kaarst Mut zur Kindersitzung wird belohnt

Ramon Chares, Vorsitzender der erster Kaarster Narrengarde Blau-Gold, strahlte mindestens so viel wie die fantasievoll gekleideten kleinen Jecken in der Aula der Realschule Halestraße: Die kurzfristig organisierte Kindersitzung war ein voller Erfolg bei bester Stimmung. „Wir sind so oft angesprochen worden, ob es nicht doch eine Sitzung für die Kinder geben kann und so haben wir innerhalb von zwei Wochen alles gestemmt“, erzählte er.