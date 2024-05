Obstbauer aus Holzbüttgen Erdbeer-Ernte kommt mit blauem Auge davon

Die sieben Riesen-Erdbeer-Stände stehen seit gerade einmal zwei Wochen im Stadtgebiet verteilt, zusätzlich werden im Hofladen Küppers an der Hasselstraße die beliebten Früchte verkauft: Die Erdbeer-Saison läuft jetzt auf Hochtouren. „Das Jahr war schon extrem. Es war im Herbst zu nass, sehr mild im Winter, dann gab es Frostgefahr. Diese extremen Schwankungen bedeuten für die Pflanzen Stress“, erklärt Obstbauer Franz Küppers beim Besuch unserer Redaktion in seinem Obstbau-Betrieb. Er ist froh, Tunnelanlagen zu haben, in denen er das Klima ein wenig steuern kann, denn ansonsten wäre die Ernte weitaus geringer ausgefallen.