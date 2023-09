Veranstaltung in Kaarst Präsentation der Starkregenanalyse sorgt für Enttäuschung

Als es zur Fragerunde kam, ging es fast ausschließlich um das städtische Kanalnetz, das laut Ribbat nichts mit dem Starkregen zu tun hat, in der Wahrnehmung der Bürger aber schon. Denn immer, wenn ein solches Ereignis in Kaarst eintritt, sind die Kanäle überlastet und die Keller laufen voll. Gerade im Blumenviertel und am Windvogt würde es seit einigen Jahren öfter zu Überflutungen kommen. „Uns wird immer zurückgespielt, dass Privathaushalte selbst verantwortlich sind, obwohl das Wasser aus dem Kanal kommt“, monierte ein Bürger. Eine andere Bürgerin vermisst einen Zeitrahmen, in dem die Stadt Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vornehmen will. „Ich habe noch nicht gehört, was die Stadt wann genau plant“, sagte sie.