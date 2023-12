Kosten von 150.000 Euro Der Stadtparksee wird entschlammt

Eine Pumpe transportiert den Schlamm durch eine spezielle Rohrleitung zur mobilen Verarbeitungsanlage. Dort wird das Gemisch in mehreren Stufen in Schlamm, Wasser und Sand getrennt. Das klare Wasser fließt nach dem Filterprozess in das Gewässer zurück. Der gepresste Schlamm und der saubere Sand können anschließend abtransportiert werden.