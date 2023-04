Kaarster Stadtmitte Entscheidung über Steg-Neubau gefallen

Die Bürger der Stadt Kaarst können sich auf einen neuen Steg freuen, der über dem künstlichen See in der Stadtmitte angelegt werden wird. Der Bau- und Planungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag für eine Stahlkonstruktion entschieden. Die Kosten dafür liegen bei rund 230.000 Euro – hinzu kommen noch 40.000 Euro Planungskosten, sodass das gesamte Projekt 270.000 Euro kosten wird. Eine Stange Geld für 35x3 Meter.