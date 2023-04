Grundschule Stakerseite in Kaarst Entscheidung über Schulfassade vertagt

Zuerst sind die Mitglieder des Stadtrates gar nicht über die Entwicklungen zum Bau der neuen Grundschule Stakerseite informiert worden, nun sollten sie flux eine Entscheidung darüber treffen, wie das Gebäude aussehen soll. Am Donnerstag stellte Thomas Croon vom Büro hks Architekten GmbH aus Aachen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien für die Außenfassade der Grundschule Stakerseite vor, am Ende aber wurde die Entscheidung darüber vertagt. Die Politik erbat sich noch ein wenig Bedenkzeit, weil dieses Thema wie „Kai aus der Kiste“ kam, so der Tenor. Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht, denn in der kommenden Woche tagt der Arbeitskreis Stakerseite, im Betriebsausschuss am 10. Mai soll dann die Entscheidung stehen.