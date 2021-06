Glasfaserausbau in Kaarst : Nachfragebündelung in Holzbüttgen endet am 21. Juni

Nachfragebündelung in Holzbüttgen endet am 21. Juni

Holzbüttgen Endspurt für den Glasfaserausbau im Kaarster Stadtteil Holzbüttgen: Am kommenden Montag (21. Juni) endet die zweite Verlängerung der Nachfragebündelung.

In Büttgen beginnt in der kommenden Woche der Ausbau. Auch dort war erst nach einer Verlängerung die notwendige Quote erzielt worden. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2022 abgeschlossen sein. Sollten bei den Ausbauarbeiten Mängel entstehen, können diese unbürokratisch gemeldet werden. Dafür wurde der städtische Mängelmelder um die neue Kategorie „Glasfaserausbau“ erweitert. Die Stadt bittet darum, diese Kategorie – beispielsweise bei Mängeln am Bordstein nach den Ausbauarbeiten – zu benutzen. Über die Breitbandkoordinatorin Britta Bischet wird dann unmittelbar der Kontakt zur Deutschen Glasfaser gesucht.