Kaarster Bürgermeisterin zufrieden : Endlich brummen Hummeln in Kaarst

Kaarst Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus freut sich über jede bunte Blumenwiese im Stadtgebiet und das unüberhörbare Brummen zahlloser Hummeln und Bienen. „Im Mai bin ich dem kreisweiten Aktionsbündnis für Insekten im Rhein-Kreis Neuss beigetreten und schon sind erste Erfolge sichtbar“, sagt Nienhaus.

Dabei sah es zunächst schlecht aus für die drei Wildblumenflächen im Stadtgebiet, die im Frühjahr 2018 angelegt worden sind. Das Saatgut keimte bei der anhaltenden Hitze und Trockenheit nicht aus. Nur Wildkräuter trotzten den Bedingungen. Durch mehrmaliges Abmähen wurden diese klein gehalten. Die Initiatoren aus den Bereichen Stadtentwicklung, Tiefbau und Bauhof hofften auf eine günstige Witterung im Frühjahr, die nun auch eintrat: Die Wildblumenflächen am St.-Eustachiusplatz in Vorst und im Grünzug Commerhof in Holzbüttgen stehen in schönster Blüte. Um den heimischen Insekten eine optimale Nahrungsquelle und Lebensraum zu bieten, ist auf den Wildblumenwiesen in Kaarst regionales Saatgut verwendet worden. Dieses hat einen höheren ökologischen Nutzen als die herkömmlichen Mischungen. „Wir werden weitere Projekte verwirklichen, um dem Negativtrend bei den Insekten entgegenzuwirken“, kündigt Nienhaus an.