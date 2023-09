Schulen in Kaarst Elterntaxis bleiben ein Sicherheitsrisiko

Vor rund fünf Wochen hat das neue Schuljahr begonnen. Petra Lehwalder, Schulleiterin der Matthias-Claudius-Grundschule an der Grünstraße, steht mittlerweile nicht mehr täglich am Eingang und kontrolliert, ob Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule mit dem Auto absetzen. „Meine Anwesenheit ist längst nicht mehr in dem Maße erforderlich wie vorher. In unregelmäßigen Abständen gehe ich morgens die Straße entlang. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entwicklung“, erklärt sie auf Anfrage unserer Redaktion.